CARMAT lève 55,7 M€ après exercice de la clause d'extension

Le produit net de l'Offre, combiné à la trésorerie actuelle de la Société, au solde de 10 M€ de l'emprunt accordé par la Banque Européenne d'Investissement (dont les conditions de tirage sont d'ores et déjà remplies), et au financement de 13 M€ de la Haute Autorité de Santé française que la Société a annoncé le 12 octobre 2020 (mais excluant la ligne de financement en fonds propres de Kepler Cheuvreux de 16 M€ disponible jusqu'au 27 septembre 2021), devrait permettre à CARMAT de financer ses activités selon son plan d'affaires actuel, jusqu'à mi-2022.



Stéphane Piat, Directeur général de CARMAT, commente : « Je tiens à remercier tous les investisseurs historiques et nouveaux, français et internationaux, qui ont contribué au succès de cette augmentation de capital. Grâce aux 55,7 M€ levés, CARMAT peut désormais se concentrer sereinement sur le lancement commercial d'Aeson®1 en Europe, la montée en puissance de la production et l'expansion du plan clinique, notamment aux États-Unis. Nous avons maintenant les ressources pour mettre notre dispositif unique à la disposition d'un plus grand nombre de patients souffrant d'insuffisance cardiaque en phase terminale, ce qui a toujours été le but de CARMAT. »



