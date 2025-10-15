Carmat : le redressement judiciaire se poursuit, nouvelle audience le 25 novembre

Stéphane Piat, président-directeur général de Carmat, tient un cœur artificiel et pose après la conférence de presse de l'entreprise à Paris.

Carmat a annoncé mercredi qu'une nouvelle audience concernant sa liquidation judiciaire se tiendrait le 25 novembre, les éventuelles offres de reprise pouvant être déposées jusqu'au 3 novembre.

Lors de l'audience de mardi, le Tribunal des activités économiques de Versailles a décidé le renvoi de l'examen de la requête afin de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, a déclaré Carmat dans un communiqué.

"Par conséquent, le redressement judiciaire en cours se poursuit", précise le communiqué.

"Les éventuels repreneurs ou investisseurs ont désormais jusqu'au 3 novembre 2025 pour déposer auprès de l'administrateur judiciaire de nouvelles offres", ajoute Carmat.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)