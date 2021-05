Le Conseil d'Administration remercie chaleureusement le Dr. Philippe Pouletty, Directeur Général de Truffle Capital, pour sa contribution exceptionnelle au développement du projet CARMAT, et propose la nomination de trois nouveaux administrateurs, Florent Battistella, David Coti et John B. Hernandez.



Jean-Pierre Garnier, Président du Conseil d'Administration, déclare : « Suite au marquage CE et dans le cadre de la nouvelle phase d'industrialisation et de commercialisation du cœur artificiel total, qui nous conduit à une rotation des administrateurs au sein du Conseil, nous nous félicitons d'accueillir MM. Hernandez, Coti et Battistella au sein du Conseil d'Administration de CARMAT. Leur expertise et leur expérience tant commerciales qu'industrielles, seront très utiles dans cette nouvelle étape stratégique de la Société, notamment avec le lancement de notre prothèse Aeson® sur le marché européen. Au nom du conseil d'administration de CARMAT, je souhaite remercier Philippe Pouletty, co-fondateur de CARMAT, pour ses multiples contributions, particulièrement l'aide déterminante qu'il a su apporter dans les moments difficiles de sa jeune existence. Sans sa passion pour ce projet ambitieux et complexe, le cœur artificiel CARMAT ne serait pas aujourd'hui devenu une réalité. »



Pour recevoir toute l'information financière de CARMAT en temps réel, faites-en la demande par mail à carmat@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.