CARMAT lance une augmentation de capital de 50 M€

CARMAT lance une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et avec délai de priorité de 5 jours de bourse à titre irréductible des actionnaires, d'un montant initial de 50 M€ pouvant être porté jusqu'à 57,5 M€ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension



Paris, le 26 février 2021 - 7h00 CET



CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à répondre à un besoin médical insatisfait en offrant une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale (la "Société"), annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, pour ses actionnaires existants et d'une offre globale (l'« Offre »), d'un montant initialement prévu de 50 M€. L'Offre pourra être portée jusqu'à un maximum de 57,5 M€ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.



La réalisation de l'Offre à hauteur du montant initialement prévu de 50 M€ permettrait à Carmat de financer l'ensemble de ses activités jusqu'à mi-2022 .



