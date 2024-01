CARMAT lance une augmentation de capital d’un montant initial de 15 M€ dans le cadre de son financement à court terme

• Cette augmentation de capital sera réalisée par voie d’offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription



• Le montant initial de l’augmentation de capital pourra être porté jusqu’à 17,25 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et jusqu’à 19,8 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation



• Extension de l’horizon financier de CARMAT jusqu’à début mai 2024, en cas de réalisation de l’augmentation de capital initiale (hors clause d’extension et option de surallocation)



• Après Offre, le besoin de financement de la Société à horizon de 12 mois sera de 37 à 55 M€





CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée (la « Société » ou « CARMAT »), annonce la lancement d’une augmentation de capital par voie d’offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’un montant initial de 15 M€, pouvant être porté à un montant maximal de 19,8 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation.



