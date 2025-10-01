Carmat: La requête de liquidation judiciaire sera examinée le 14 octobre

Cœur artificiel produit par le fabricant français Carmat

Carmat a annoncé mercredi qu'une nouvelle audience au Tribunal des affaires économiques de Versailles se tiendra le 14 octobre, une requête en vue de solliciter la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ayant été déposée.

"A ce stade, il est donc extrêmement probable que le Tribunal sera amené, le 14 octobre 2025, à prononcer la liquidation judiciaire de la Société, dont les activités alors cesseront", a déclaré la société française dans un communiqué mercredi.

La société conceptrice du coeur artificiel Aeson, en difficulté, a annoncé lundi que l’offre de reprise déposée par la société Hougou, le "family office" de Pierre Bastid, président et actionnaire à 17% du groupe français, n’a pas été confirmée faute de financements sécurisés nécessaires.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)