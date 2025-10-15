CARMAT fait un point sur la procédure de redressement judiciaire en cours - 15/10/2025

L’administrateur judiciaire avait par conséquent déposé auprès du Tribunal une requête en vue de solliciter la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, qui devait être examinée par le Tribunal lors d’une audience qui s’est tenue le 14 octobre 2025.



Lors de cette audience, le Tribunal a décidé le renvoi de l’examen de cette requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, au 25 novembre 2025. Par conséquent, le redressement judiciaire en cours se poursuit.



Les éventuels repreneurs ou investisseurs ont désormais jusqu’au 3 novembre 2025 pour déposer auprès de l’administrateur judiciaire de nouvelles offres (les « Nouvelles Offres »), qui seront, le cas échéant, examinées lors de l’audience fixée au 25 novembre 2025.



La Société attire l’attention sur le fait qu’il n’y a, à ce stade, aucune assurance que de Nouvelles Offres seront déposées, puis retenues par le Tribunal à l’issue de l’audience fixée au 25 novembre 2025. Si aucune Nouvelle Offre n’aboutit, il est quasiment certain que CARMAT fera l’objet d’une liquidation judiciaire et que ses activités cesseront. Dans ce cas, il est hautement probable que les actionnaires de CARMAT subiront la perte intégrale de leur investissement, tandis qu’une grande partie de ses créanciers subiront une perte très significative pouvant porter sur l’intégralité de leurs créances.