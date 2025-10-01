CARMAT fait un point sur la procédure de redressement judiciaire en cours - 01/10/2025

Paris, le 1er octobre 2025 – 7h30 (CEST)



CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde (la « Société » ou « CARMAT »), visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, fait aujourd’hui un point sur la procédure de redressement judiciaire en cours.



Point sur la procédure de redressement judiciaire



A l’issue d’un processus d’appel d’offres lancé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, ouverte le 1er juillet 2025 par le Tribunal des activités économiques de Versailles (le « Tribunal »), l’administrateur judiciaire avait reçu, le 31 juillet 2025, une offre de reprise en plan de cession (« l’Offre ») émanant de la société HOUGOU, « family office » de M. Pierre Bastid (le « Repreneur »), président du conseil d’administration de CARMAT et actionnaire à hauteur d’environ 17% de la Société.



Lors d’une audience tenue le 19 août 2025, le Tribunal avait accordé au Repreneur un délai supplémentaire pour finaliser son Offre et en lever les conditions suspensives, ladite Offre devant être ensuite examinée par le Tribunal lors d’une audience fixée au 30 septembre 2025.



Lors de l’audience du 30 septembre 2025, le Tribunal a constaté que cette Offre n’était pas recevable, l’ensemble des conditions suspensives, et notamment celle relative à l’obtention des financements nécessaires à la reprise, n’ayant pas été levées.