Carmat : dernier espoir

(AOF) - Carmat a annoncé qu’une offre de reprise en plan de cession a été reçue par l’administrateur judiciaire. L’offre provient de la société Carmat SAS, société par actions simplifiée créée pour les besoins de l’éventuelle reprise et dont le capital social est détenu à ce jour par LOHAS sarl, société contrôlée par Pierre Bastid, président du conseil d’administration de Carmat et actionnaire à hauteur d’environ 17% de la société.

Dans son communiqué de presse, la société Carmat précise qu'il n'y à ce stade pas d'assurance que cette offre aboutira (c'est-à-dire que ses conditions suspensives seront levées, et que le tribunal arrêtera un plan de cession en faveur du repreneur sur la base de l'offre). Si cette offre n'aboutit pas, il est quasiment certain que Carmat fera l'objet d'une liquidation judiciaire et que ses activités cesseront. Enfin, dans un tel cas, il est fort probable que les actionnaires subiront la perte intégrale de leur investissement, tandis qu'une grande partie de ses créanciers subiront une perte très significative pouvant porter sur l'intégralité de leurs créances.

