CARMAT confirme l'approbation définitive de son dossier "Forfait Innovation" par la Haute Autorité de Santé (HAS)

Suite à cet avis favorable, CARMAT va demander le financement de son dispositif dans le cadre d'une étude clinique en France.



CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce que la Haute Autorité de Santé (HAS) a donné son accord définitif pour initier une étude clinique du dispositif CARMAT dans le cadre du programme Forfait Innovation.



Par cet avis définitif, la HAS confirme son opinion favorable quant à la prise en charge dérogatoire du cœur artificiel total CARMAT dans le cadre de l'étude EFICAS, une étude prospective multicentrique non randomisée qui sera menée en France. Le design de l'étude, qui devrait inclure 52 patients implantés avec le cœur CARMAT en tant que pont à la transplantation, a été adapté conformément aux observations de la HAS formulées dans l'approbation conditionnelle délivrée à CARMAT en février 2020. L'objectif principal de l'étude est la survie à 180 jours après l'implantation du dispositif sans accident vasculaire cérébral invalidant ou la conduite vers une transplantation cardiaque réussie dans les 180 jours suivant l'implantation.