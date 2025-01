Carmat chute après sa levée de fonds de 9,7 millions d'euros

AOF - EN SAVOIR PLUS

Après cette levée de fonds, Carmat devra encore sécuriser entre 30 et 35 millions d'euros supplémentaires, pour financer l'ensemble de ses activités à horizon 12 mois. Dans ce contexte, la société continue d'explorer activement toutes les options de financement additionnelles" et mène en particulier des discussions avec différents acteurs financiers susceptibles de l'accompagner sur le long terme.

Le directeur général Stéphane Piat évoquait hier une "adhésion croissante de la communauté médicale" à son coeur artificiel Aeson, dont il perçoit "d'ores et déjà les effets en ce début d'année", et qui devrait "se traduire par un fort développement" des ventes. Le groupe aborde 2025, avec "beaucoup de confiance quant à (son) ambition d'au moins doubler (ses) ventes par rapport à 2024".

(AOF) - Carmat (-26,27% à 0,78 euro) dévisse après l’annonce de la réalisation de sa levée de fonds d’un montant total brut de 9,7 millions d'euros, dont 8,6 millions d'euros ont été souscrits par des investisseurs spécialisés et 1,1 millions d'euros par des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid. Le développeur du cœur artificiel total Aeson salue cette opération "réalisée dans un environnement difficile". Le prix d’émission des actions nouvelles était de 0,77 euro par action, représentant une décote de 29,1% par rapport au cours de clôture du 29 janvier.

