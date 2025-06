Carmat: cessation de paiements et suspension de cotation information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Carmat indique effectuer une déclaration de cessation des paiements, solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire auprès du Tribunal des Affaires Economiques de Versailles, et faire suspendre sa cotation à l'ouverture ce lundi.



Pour rappel, la société de technologies médicales avait annoncé, il a dix jours, qu'elle se trouverait en état de cessation des paiements fin juin si elle n'était pas en mesure d'obtenir d'ici cette date, un complément de trésorerie d'au moins 3,5 millions d'euros.



Il appartiendra au Tribunal, lors d'une audience attendue dans les tout prochains jours, de statuer sur cette demande. Le concepteur du coeur artificiel Aeson anticipe une reprise des cotations une fois sa décision rendue et communiquée au marché.



Dans l'attente de cette décision, l'exploitation se poursuit et Carmat continue d'explorer toutes les options qui permettraient la poursuite de ses activités. Plus généralement, elle s'efforcera de continuer à assurer le support des patients qui bénéficient d'Aeson.







