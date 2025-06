Carmat au coeur de la tempête

(AOF) - Carmat (- 64,15 %, à 0,28 euro) dévisse à la Bourse de Paris après avoir annoncé être dans une situation financière critique, avec un risque de cessation de paiements dès la fin du mois de juin 2025. Invest Securities rappelle que Carmat disposait d’une visibilité financière jusqu’à la mi-juin 2025 et que ce délai est d’ores et déjà dépassé et que la société n’a enregistré aucun nouveau financement depuis.

Le créateur du cœur artificiel total le plus avancé au monde a indiqué qu'il se trouverait en état de cessation des paiements à la fin du mois s'il ne trouve pas d'ici là un complément de trésorerie d'au moins 3,5 millions d'euros. Dans le détail, sur la base du business-plan actuel, Carmat a besoin de 8 millions d'euros d'ici fin juillet, puis de 4 millions d'euros supplémentaires d'ici fin septembre, puis encore 8 millions d'euros d'ici fin décembre et enfin de 15 millions d'euros supplémentaires pour se financer jusqu'à fin juin 2026, soit un total de 35 millions d'euros.

Dans ce contexte et tout en poursuivant ses démarches pour lever des fonds, Carmat a lancé une campagne de dons ouverte à tous, afin de permettre aux particuliers et aux sociétés qui sont sensibles à son projet de contribuer à la pérennité de la société. Cette dernière précise toutefois que ces dons ne sont pas remboursables, n'offrent pas d'avantage fiscal et ne donnent pas droit à une participation dans la société.

"Dans un environnement très dégradé, et malgré tous nos efforts, nous ne sommes pas parvenus à ce jour à sécuriser les financements nécessaires à la poursuite de notre mission. C'est pourquoi nous faisons aujourd'hui appel à la générosité de chacun pour permettre à Carmat de continuer à sauver des vies ", a déclaré son directeur général, Stéphane Piat, cité dans un communiqué.

Selon Portzamparc, cette situation est d'autant plus dommageable que Carmat faisait des progrès significatifs, notamment avec la fin du recrutement de patients pour une étude effectuée sur 52 patients souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire avancée. En attendant d'en savoir plus sur la recherche de fonds et sur la campagne de dons, Portzamparc a suspendu sa recommandation afin de disposer de plus de visibilité.

