CARMAT : approbation de l’ensemble des résolutions soutenues par le Conseil d’administration lors de son AG

CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, informe ses actionnaires que l’assemblée générale mixte (AGM) du 11 mai 2022 a pu valablement délibérer, le quorum ayant été atteint.



L’AGM a adopté l’ensemble des résolutions proposées, à l’exception de la 43ème résolution qui a été rejetée, conformément aux recommandations du Conseil d’administration.



Les actionnaires de la société ont notamment approuvé la réduction de la durée du mandat des administrateurs de 6 à 3 ans, et le renouvellement des mandats d’administrateurs proposés selon ces nouveaux termes.



Le Conseil d’administration est ainsi composé de 11 membres, dont 7 indépendants, avec des mandats venant à échéance à l'issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2025.



CARMAT souhaite remercier l’ensemble des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance pour leur engagement et leur soutien.



Le résultat consolidé du vote par résolution et le procès-verbal de l’AGM du 11 mai 2022 seront disponibles sur le site Internet de la Société, rubrique Informations réglementées / Assemblées générales, dans les délais légaux.



