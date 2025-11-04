Carmat annonce le dépôt d'une nouvelle offre de reprise par Pierre Bastid

Carmat ALCAR.PA , placé en redressement judiciaire, a annoncé mardi qu'une offre de reprise en plan de cession avait été reçue par l’administrateur judiciaire.

Cette offre émane de CARMAT SAS, société créée pour les besoins de l’éventuelle reprise et dont le capital social est détenu à ce jour par LOHAS, société contrôlée par Pierre Bastid.

Pierre Bastid est le président du conseil d'administration de Carmat, dont il est actionnaire à 17%.

L'offre sera examinée par le tribunal des activités économiques de Versailles lors d’une audience prévue le 25 novembre, a indiqué Carmat dans un communiqué.

Une offre de Pierre Bastid avait déjà été annoncée fin août mais celle-ci n'avait pu être confirmée faute de financements sécurisés nécessaires.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)