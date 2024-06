CARMAT annonce le démarrage de l’équitization de la première tranche de son emprunt contracté auprès de la BEI

- Equitization de la première tranche de l’emprunt contracté auprès de la BEI permettant de limiter son remboursement en numéraire et d’optimiser la trésorerie de la Société



- Constitution à cet effet d’une fiducie-gestion et émission de bons de souscription d’actions au profit du fiduciaire, lui permettant ainsi de souscrire des actions de la Société qui seront cédées sur le marché, et dont le produit de cession sera affecté au remboursement de la tranche



Paris, le 13 juin 2024 – 18h00 (CEST)



CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée (la « Société » ou « CARMAT »), annonce aujourd’hui la mise en œuvre de l’équitization de la première tranche de son emprunt contracté auprès de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) via la constitution d’une fiducie-gestion et l’émission au profit du fiduciaire de bons de souscription d’actions.



