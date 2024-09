CARMAT annonce la réalisation à 100% de son augmentation de capital d’un montant brut de 10,3 M€

• Un soutien renouvelé et significatif de deux actionnaires de référence, à hauteur de 5,5 M€



• Produit net de 9,4 M€ permettant à CARMAT d’étendre son horizon financier jusqu’à début 2025 et de poursuivre sa progression en vue de l’atteinte de plusieurs catalyseurs de croissance en 2025



• Après Offre, le besoin de financement de la Société à horizon de 12 mois, soit jusqu’à fin septembre 2025, est d’environ 36 M€





Paris, le 30 septembre 2024 – 7h00 CEST



CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde (la « Société » ou « CARMAT »), visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, annonce aujourd’hui la réalisation de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible et réductible, pour ses actionnaires existants et d’un placement global, pour un montant total brut (incluant la prime d’émission) de 10,3 M€.



