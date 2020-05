CARMAT annonce la première implantation de son cœur artificiel total au Danemark

Cette implantation, réalisée au Rigshospitalet de Copenhague, marque la reprise du recrutement dans l'étude PIVOT et porte le nombre total de patients à treize



Stéphane Piat, directeur général de CARMAT, ajoute : « Rigshospitalet a développé une forte expertise dans le traitement de l'insuffisance cardiaque avancée et a participé à des études cliniques de premier plan avec des thérapies et des dispositifs médicaux innovants dans ce domaine. Je suis ravi qu'un site aussi reconnu au niveau mondial devienne le troisième centre international à implanter notre dispositif. Avec la récente levée de certaines restrictions liées à la pandémie de COVID-19, les équipes et les médecins de CARMAT ont pu préparer et participer à la procédure chirurgicale et au suivi postopératoire initial. À ce jour, 13 patients ont reçu notre dispositif dans le cadre de l'étude PIVOT et, sous réserve de la montée en puissance progressive des recrutements dans nos trois centres d'étude actifs, nous estimons qu'il faudra 4 à 5 mois pour terminer le recrutement et atteindre le total de 20 patients. »



