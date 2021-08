CARMAT annonce l'implantation de son cœur artificiel Aeson® dans un deuxième centre aux Etats-Unis

L'implantation a été réalisée à l'UofL Health - Jewish Hospital par des médecins de l'université de Louisville, dans le cadre l'étude de faisabilité



Dr. Mark S. Slaughter, chirurgien cardiaque à l'UofL Health - Jewish Hospital & University of Louisville, et investigateur principal de l'étude, déclare : « Nous sommes heureux de faire partie des premiers centres américains à étudier cette nouvelle technologie de cœur artificiel. Cette étude clinique nous aidera à déterminer si les caractéristiques distinctives du dispositif, telles que l'hémocompatibilité et l'autorégulation du flux sanguin, sont bénéfiques pour les patients gravement malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire, qui disposent aujourd'hui de très peu d'options de traitement. »





Stéphane Piat, directeur général de CARMAT, conclut : « Nous sommes très honorés que notre dispositif soit implanté à l'UofL Health - Jewish Hospital & University of Louisville qui est reconnu dans tous les États-Unis pour la qualité de ses soins et de sa recherche cardiovasculaire. Je tiens à féliciter les équipes de l'hôpital, ainsi que notre personnel technique et médical, pour cette avancée majeure, tant pour les patients que pour notre entreprise. »



