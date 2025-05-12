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Carmat annonce l'accord des autorités françaises pour 21 implantations supplémentaires d'Aeson
information fournie par Reuters 12/05/2025 à 18:08

Carmat SA ALCAR.PA :

* ANNONCE LA FINALISATION DU RECRUTEMENT DE L'ÉTUDE CLINIQUE EFICAS, ET L'ACCORD DES AUTORITÉS FRANÇAISES POUR 21 IMPLANTATIONS SUPPLÉMENTAIRES D'AESON®, DANS L'ATTENTE DU REMBOURSEMENT POTENTIEL DU DISPOSITIF EN FRANCE

* RESULTATS DE L'ETUDE EFICAS ATTENDUS EN NOVEMBRE 2025

* ANNONCE AUJOURD'HUI AVOIR FINALISÉ LE RECRUTEMENT DES 52 PATIENTS PRÉVUS DANS LE CADRE DE L'ÉTUDE EFICAS, ET OBTENU L'ACCORD DES AUTORITÉS FRANÇAISES POUR LA RÉALISATION DE 21 IMPLANTATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Texte original nBw7l5MKFa Pour plus de détails, cliquez sur ALCAR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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