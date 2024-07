CARMAT accélère la dynamique de ses ventes et réitère sa confiance dans ses perspectives de développement

 20 implantations du cœur artificiel Aeson® réalisées au premier semestre 2024

 Rythme de 4 implantations par mois au deuxième trimestre

 Chiffre d’affaires semestriel de 3,2 M€, supérieur au chiffre d’affaires annuel 2023

 Confirmation du profil unique de sécurité et de performance d’Aeson® sur la base de plus de 70 implantations effectuées depuis l’origine



Paris, le 9 juillet 2024 – 7h00 CEST



CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée (la « Société » ou « CARMAT »), fait le point sur ses réalisations du 1er semestre 2024 et réitère sa confiance dans ses perspectives de développement.



