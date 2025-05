Carmat: 52 patients recrutés dans le cadre de l'étude EFICAS information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 18:21









(CercleFinance.com) - Carmat annonce ce soir avoir finalisé le recrutement des 52 patients dans le cadre de l'étude 'EFICAS', qui évalue la performance du coeur artificiel Aeson chez des patients souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire avancée.



L'étude, lancée en novembre 2022 dans 10 centres français, vise une validation clinique en vue du remboursement en France et d'un déploiement commercial élargi.



Les autorités françaises ont autorisé 21 implantations supplémentaires, dans l'attente d'un éventuel remboursement en 2026.



Les résultats de l'étude EFICAS sont attendus fin 2025, et Carmat prévoit de déposer une demande de remboursement début 2026. Cette étape est également stratégique pour l'accès au marché américain envisagé d'ici 2028.





