CARMAT : 13 M€ de financement du fonds national de l'innovation pour mener l'étude EFICAS en France

Grâce à l'accord budgétaire avec le Ministère des Solidarités et de la Santé, deux tiers du coût total de l'étude EFICAS seront financés par l'État français, ce qui représente un financement non dilutif de 13 M€ pour CARMAT.



EFICAS est une étude prospective multicentrique, non randomisée qui devrait inclure 52 patients (cohorte 1) implantés avec le cœur CARMAT en tant que pont à la transplantation. L'objectif principal de l'étude est la survie à 180 jours après l'implantation du dispositif sans accident vasculaire cérébral invalidant, ou une transplantation cardiaque réussie dans les 180 jours suivant l'implantation.



Stéphane Piat, Directeur général de CARMAT, déclare : « Avant tout, nous sommes reconnaissants au ministère de la santé pour ce soutien financier substantiel qui rend cette étude très importante possible. Cet essai clinique majeur dans le domaine de l'assistance circulatoire mécanique nous permettra à la fois de recueillir des données pour favoriser l'adoption du produit et d'établir le modèle médico-économique qui appuiera la tarification du service que CARMAT vise à fournir. Enfin, l'étude soutiendra notre demande de remboursement de la prothèse en France pour la phase commerciale. »



