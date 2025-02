Carmat: 100e implantation d'Aeson réalisée information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - La société de technologies médicales Carmat annonce avoir franchi le cap des 100 implantations de son coeur artificiel Aeson, les 99ème et 100ème ayant été réalisées avec succès vendredi dernier dans les CHU de Lille et de Dijon.



Les 50 premières implantations avaient été réalisées en l'espace de 10 ans, entre 2013 et fin 2023. Depuis début 2024, le rythme s'est fortement accéléré, avec 50 implantations supplémentaires effectuées en un peu plus d'un an.



Cette dynamique conforte Carmat dans son ambition de doubler ses ventes en 2025, et 'd'établir graduellement Aeson comme une thérapie de référence dans le traitement de l'insuffisance cardiaque avancée'.





