Carlyle recrute l' ancien directeur financier de GlaxoSmithKline

(NEWSManagers.com) - Carlyle a recruté Simon Dingemans en tant que managing director de l' équipe de conseil en Europe. Il deviendra un membre senior de l' équipe des investissements en Europe et pilotera les activités d' acquisition de la société au Royaume-Uni et il couvrira le secteur de la santé en Europe. Il travaillera en étroite collaboration avec Marco De Benedetti et Gregor Boehm, co-responsables des acquisitions en Europe.

Dingeman a été directeur financier de GlaxoSmithKline entre 2011 et 2019 et membre du conseil d' administration. Dernièrement, il était président du Financial Reporting Council. Il aussi été managing director et partner de Goldman Sachs pendant 10 ans.