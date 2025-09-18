Carlyle recrute deux cadres supérieures pour renforcer ses activités de prêt direct

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Isla Binnie

La société de capital-investissement Carlyle CG.O a embauché deux cadres supérieures pour son activité de prêt direct, afin de tenter d'augmenter sa part d'un marché en pleine croissance, a annoncé la société jeudi.

Michael Meagher, qui travaillait auparavant pour la société de crédit privé Golub Capital, rejoint Carlyle en tant qu'associé, tandis que JP Seminario, qui travaillait auparavant pour la société d'investissement Silver Point Capital, accède au poste de directrice générale. Tous deux se concentreront sur l'origination, c'est-à-dire sur la levée de nouveaux contrats de dette aux Etats-Unis, selon un mémo interne. Un porte-parole de Carlyle a confirmé ces recrutements. Ces dernières années, les entreprises qui dépendaient autrefois des banques ont de plus en plus emprunté en dehors du système traditionnel, à mesure que le nombre de produits de crédit proposés par les banques diminuait et que leur politique de prêt se durcissait. Le prêt direct, c'est-à-dire le fait de prêter à des entreprises de l'argent collecté auprès d'investisseurs privés, représente aujourd'hui environ un tiers d'un marché du crédit privé qui valait quelque 1 800 milliards de dollars à la fin de l'année dernière, selon Morgan Stanley .

L'activité de prêt direct de Carlyle gère désormais des actifs d'une valeur de 12,5 milliards de dollars, contre 2 milliards de dollars en 2016, selon le mémo. Il s'agit d'une petite partie des plus de 200 milliards de dollars de son activité de crédit mondial. Comme beaucoup de ses pairs, Carlyle a identifié d'autres domaines d'activité, y compris le crédit, pour essayer d'augmenter les rendements alors que le modèle traditionnel d'achat et de vente d'entreprises a lutté contre la hausse des taux d'intérêt et la volatilité du marché.

Les nouvelles embauches font suite à la nomination par Carlyle de l'ancien banquier de Goldman Sachs GS.N Alex Chi pour diriger les prêts directs, à partir de début 2026.