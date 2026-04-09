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Carlyle en baisse après la publication d'un rapport sur un fonds de crédit privé touché par des demandes de rachat élevées
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 16:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 avril -

** Les actions du gestionnaire d'actifs alternatifs Carlyle Group CG.O chutent de 3,6 %; dernière baisse de 2,3 % à 47,08 $

** Le fonds phare de crédit privé de Carlyle est touché par des demandes de rachat de 15,7%, a rapporté le Wall Street Journal jeudi en citant une lettre d'actionnaire

** Le Carlyle Tactical Private Credit Fund gère plus de 7 milliards de dollars d'actifs

*le fonds Carlyle Tactical Private Credit Fund gère 7 milliards de dollars d'actifs * Une série de fonds de crédit privé ont été touchés par des demandes de rachat élevées au cours des derniers mois, en raison de la nervosité des investisseurs à l'égard du crédit privé

** 11 courtiers sur 17 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 5 à "conserver" et 1 à "vendre"; l'objectif de prix médian est de 67 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action CG a baissé de 18,5 % depuis le début de l'année

Crédit privé

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THE CARLYLE GRP
47,5800 USD NASDAQ -1,25%
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