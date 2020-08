Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carlsberg prévoit un bénéfice annuel en recul de 10% à 15% Reuters • 13/08/2020 à 09:26









CARLSBERG PRÉVOIT UN BÉNÉFICE ANNUEL EN RECUL DE 10% À 15% COPENHAGUE (Reuters) - Carlsberg a déclaré jeudi qu'il s'attendait à une baisse de 10% à 15% de son bénéfice d'exploitation annuel, alors que les restrictions mises en oeuvre contre la pandémie de COVID-19 vont pénaliser les ventes au second semestre dans ses marchés clés que sont la Chine et l'Europe de l'Ouest. Troisième brasseur mondial derrière Anheuser Busch InBev et Heineken, le groupe danois a constaté un rebond de l'activité en Chine - son premier marché en volume - au début du troisième trimestre mais ses ventes ont été pénalisées ces derniers temps avec les reconfinements décrétés dans certains endroits. Carlsberg a précisé qu'en dépit de la réouverture progressive des bars et restaurants en Europe de l'Ouest, il ne prévoyait pas une normalisation de ses ventes dans la région cette année. Dans ce contexte, le groupe a précisé qu'il renonçait à la deuxième tranche de son programme de rachat d'actions, son directeur général Cees't Hart précisant dans un communiqué que Carlsberg avait mis l'accent sur les coûts, la trésorerie et les liquidités. Carlsberg avait suspendu ses objectifs annuels le 2 avril dernier, alors que le confinement en vigueur dans de nombreux pays, en particulier en Europe de l'Ouest, pénalisait lourdement ses ventes. Au deuxième trimestre, les ventes de Carlsberg ont baissé de 15% à 15,9 milliards de couronnes (2,14 milliards d'euros), avec une baisse de 8% des volumes totaux. (Jacob Gronholt-Pedersen; version française Juliette Portala)

Valeurs associées CARLSBERG B ORD LSE Intl -4.49%