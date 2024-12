Carlsberg: la Grande-Bretagne autorise le rachat de Britvic information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - L'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a annoncé mardi avoir autorisé l'acquisition par Carlsberg du fabricant britannique de boissons non alcoolisées Britvic, une opération estimée autour de 4,8 milliards d'euros.



Cette approbation intervient alors que la CMA britannique avait décidé de lancer, en septembre dernier, une enquête afin d'évaluer les conséquences du rapprochement sur le marché.



La transaction, annoncée au mois de juillet, doit permettre au brasseur danois de soutenir sa croissance, notamment via les liens privilégiés que les deux groupes entretiennent avec l'américain PepsiCo dans l'embouteillage.



Le groupe de Copenhague prévoit ainsi de créer un nouvel ensemble unifié au Royaume-Uni, baptisé 'Carlsberg Britvic', qui pourra proposer une offre élargie dans la distribution de bières et de 'soft drinks'.



Britvic, qui cote sur l'indice FTSE 250 de la Bourse de Londres, revendique un portefeuille composé de 39 marques, dont Teisseire et Pressade en France, qu'il commercialise dans une une centaine de pays.





