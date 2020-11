Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carlos Soria veut gravir le Dhaulagiri à 81 ans en hommage aux victimes du COVID Reuters • 12/11/2020 à 12:32









MORALZARZAL, Espagne, 12 novembre (Reuters) - L'alpiniste espagnol Carlos Soria, qui est âgé de 81 ans, a annoncé jeudi son intention de gravir le Dhaulagiri, l'un des sommets himalayens de plus de 8.000 mètres, pour rendre hommage aux victimes du COVID-19. "Je veux le dédier, en tant que personne âgée, à tous ceux qui ont disparu à cause de cette terrible pandémie, de cette terrible crise", a-t-il déclaré, s'adressant à la presse devant son domicile de la Sierra Guadarrama, au nord de Madrid. Si les restrictions de déplacement le permettent, il compte se rendre au Népal au printemps. Avec 8.167 mètres, le Dhaulagiri est le septième plus haut sommet au monde. Carlos Soria a déjà 12 des 14 "8.000" himalayens à son actif et compte devenir l'alpiniste le plus âgé à les avoir tous gravis. Après le Dhaulagiri, il devra s'attaquer au Shishapangma (8.027 m). (Elena Rodriguez et Juan Antonio Dominguez, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

