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Carl Zeiss se renforce dans l'holographie automobile avec une acquisition en Ecosse
information fournie par Zonebourse 08/10/2026 à 14:27

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Carl Zeiss a annoncé jeudi avoir signé l'acquisition de Ceres Holographics, une société écossaise spécialisée dans les technologies holographiques, afin de renforcer ses capacités de production industrielle d'affichages pour pare-brise.

Dans un communiqué, le groupe d'optique allemand indique que l'entité est appelée à rejoindre sa division Zeiss Microoptics, qui se concentre principalement sur l'industrialisation de l'holographie pour des marchés à grande échelle que sont l'automobile, l'aéronautique et l'électronique grand public.

L'opération doit lui permettre de compléter sa plateforme technologique ProSight, dont sont dérivées plusieurs applications industrielles, en y intégrant les dernières innovations de Ceres en matière de procédés de fabrication.

Créée en 2009 à Livingston, près d'Edimbourg, Ceres Holographics a développé une technologie propriétaire de fabrication d'hologrammes principalement axée sur les applications d'affichage pour pare-brise automobile, ce qui lui a permis de nouer des relations commerciales avec plusieurs constructeurs de premier plan.

Les termes financiers de la transaction n'ont pas été rendus publics.

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