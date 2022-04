(NEWSManagers.com) - Carine Beucher – Helard rejoint Fastea Capital, société de gestion basée à Nantes, pour être directrice du développement externe. L’intéressée était jusqu’à présent responsable des relations partenaires de Portzamparc Gestion (groupe BNP Paribas). Avant cela, elle a été directrice marketing de Vega Investment Managers et de 1818 Gestion. Elle a aussi travaillé pour Allianz et Rothschild & Co.