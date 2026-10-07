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Caribou s'effondre alors qu'elle étudie la possibilité d'une vente et supprime ses programmes de lutte contre le cancer
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 11:28

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** L'action Caribou Biosciences CRBU.O recule de 35,9 % à 72 centimes avant l'ouverture du marché

** Caribou Biosciences a annoncé mardi en fin de journée qu'elle étudiait différentes options stratégiques, notamment une vente, une fusion ou toute autre opération visant à maximiser la valeur pour ses actionnaires

** Caribou a indiqué qu’elle prévoyait d’interrompre le développement de ses programmes de thérapie cellulaire CAR-T allogénique, à savoir le vispa-cel pour le lymphome non hodgkinien et le CB-011 pour le myélome multiple

** Caribou a indiqué qu’elle procéderait à des suppressions d’emplois et à une réduction des coûts, la majeure partie des réductions d’effectifs devant être achevée au quatrième trimestre 2026

** Au 30 juin, la société disposait de 113,8 millions de dollars en trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu environ 28 % depuis le début de l'année

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