Cargill va licencier 80 personnes dans le Minnesota et d'autres dans le monde entier

L'entreprise agroalimentaire américaine Cargill Inc CARG.UL a annoncé mercredi le licenciement définitif de 80 employés dans le Minnesota et d'un nombre non divulgué d'employés dans le monde entier, dans le cadre de la dernière vague de suppressions d'emplois parmi les entreprises agricoles touchées par l'effondrement général du secteur agricole.

Les licenciements, qui s'inscrivent dans le cadre d'un plan annoncé en décembre dernier visant à réduire de 5 % ses effectifs , ont pour but de "réduire les redondances dans certains domaines professionnels", a déclaré Cargill dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Les licenciements n'ont pas été déclenchés par des sorties d'activité et ne sont pas liés au remplacement des travailleurs humains par l'automatisation ou l'intelligence artificielle, a précisé l'entreprise basée dans le Minnesota.

Cargill est la plus grande société privée américaine, avec un effectif mondial d'environ 155 000 personnes.

Environ 80 employés du Minnesota, dont le personnel du Wayzata Office Center de Cargill, seront licenciés à partir du 31 décembre et se verront offrir des indemnités de licenciement et des services de reclassement, selon une lettre de Cargill envoyée lundi au ministère de l'emploi et du développement économique du Minnesota.

Les réductions d'effectifs de Cargill sont les dernières d'une vague de suppressions d'emplois après les annonces du géant de la technologie Amazon , du distributeur Target et d'autres, et le licenciement de nombreux employés du gouvernement fédéral .