 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 219,50
-0,14%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Cargill va licencier 80 personnes dans le Minnesota et d'autres dans le monde entier
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 20:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Karl Plume

L'entreprise agroalimentaire américaine Cargill Inc CARG.UL a annoncé mercredi le licenciement définitif de 80 employés dans le Minnesota et d'un nombre non divulgué d'employés dans le monde entier, dans le cadre de la dernière vague de suppressions d'emplois parmi les entreprises agricoles touchées par l'effondrement général du secteur agricole.

Les licenciements, qui s'inscrivent dans le cadre d'un plan annoncé en décembre dernier visant à réduire de 5 % ses effectifs , ont pour but de "réduire les redondances dans certains domaines professionnels", a déclaré Cargill dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Les licenciements n'ont pas été déclenchés par des sorties d'activité et ne sont pas liés au remplacement des travailleurs humains par l'automatisation ou l'intelligence artificielle, a précisé l'entreprise basée dans le Minnesota.

Cargill est la plus grande société privée américaine, avec un effectif mondial d'environ 155 000 personnes.

Environ 80 employés du Minnesota, dont le personnel du Wayzata Office Center de Cargill, seront licenciés à partir du 31 décembre et se verront offrir des indemnités de licenciement et des services de reclassement, selon une lettre de Cargill envoyée lundi au ministère de l'emploi et du développement économique du Minnesota.

Les réductions d'effectifs de Cargill sont les dernières d'une vague de suppressions d'emplois après les annonces du géant de la technologie Amazon , du distributeur Target et d'autres, et le licenciement de nombreux employés du gouvernement fédéral .

Valeurs associées

AMAZON.COM
230,3000 USD NASDAQ +0,46%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank