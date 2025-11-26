Cargill déclare qu'il n'a pas l'intention immédiate de fermer ses usines de transformation du bœuf aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tom Polansek

Cargill Inc. n'a pas l'intention immédiate de fermer ses usines de transformation de viande bovine aux Etats-Unis, a déclaré la société mercredi, quelques jours après que le conditionneur de viande Tyson Foods

TSN.N ait annoncé qu'il fermerait une importante usine du Nebraska , alors que l'industrie est aux prises avec des approvisionnements en bétail restreints.

Les transformateurs de viande bovine ont été mis sous pression alors que les éleveurs ont réduit le cheptel bovin américain à son niveau le plus bas depuis des décennies à la suite d'une sécheresse de plusieurs années qui a brûlé les pâturages et fait grimper les coûts d'alimentation. L'arrêt des importations américaines de bétail mexicain a encore resserré l'offre cette année, Washington cherchant à empêcher l'apparition d'un parasite mangeur de chair. L'étroitesse des stocks a entraîné une hausse des coûts pour les conditionneurs de viande, qui doivent payer plus cher pour acheter des bovins, et a poussé les prix du bœuf à des niveaux record. Le mois dernier, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il s'efforçait de faire baisser les prix du bœuf .

"Nous n'avons pas l'intention de fermer d'usines de transformation primaire du bœuf pour le moment", a déclaré Cargill dans un courriel adressé à Reuters. "En fait, nous investissons dans ces usines." Cargill, l'un des principaux producteurs de bœuf haché , possède huit usines de transformation primaire du bœuf en Amérique du Nord qui abattent des bovins, selon la société. Vendredi, Tyson Foods a déclaré qu'elle fermerait une usine de bœuf à Lexington, au Nebraska, et qu'elle convertirait son usine de bœuf d'Amarillo, au Texas, en une seule équipe à pleine capacité. Cargill et Tyson, ainsi que JBS USA et National Beef Packing Company, abattent environ 85 % des bovins américains engraissés au grain et découpés en steaks, côtes et rôtis pour les consommateurs.

Cargill a déclaré en juin qu'elle investirait environ 90 millions de dollars dans son usine de viande bovine de Fort Morgan, dans le Colorado, afin d'améliorer l'automatisation et d'augmenter les rendements.