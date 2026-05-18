CareTrust REIT recule après le lancement de son offre publique

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18 mai - ** L'action de CareTrust REIT CTRE.N a reculé de 1,3 % en séance prolongée, à 41 dollars, à la suite de l'annonce d'une offre publique. ** L'opérateur de soins infirmiers spécialisés et de résidences pour seniors lance une offre de 10 millions d'actions dans le cadre d'une vente à terme

** La société prévoit de conclure des contrats de vente à terme avec les teneurs de livre Wells Fargo et JP Morgan

** Une fois les accords conclus dans un délai d'environ un an, la société prévoit d'utiliser le produit net à des fins générales, notamment pour d'éventuelles acquisitions ou investissements futurs, ou pour le remboursement de dettes

** CTRE, dont le siège se trouve à Dana Point, en Californie, compte environ 236,24 millions d'actions en circulation avant l'offre

** Lundi, l'action a clôturé en hausse de 0,9 % à 41,52 $, soit une progression de 15 % depuis le début de l'année

** 11 analystes sur 12 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", 1 la note "conserver"; objectif de cours médian de 43,50 $, selon les données de LSEG