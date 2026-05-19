CareTrust REIT recule après l'augmentation du montant de sa vente d'actions à 509 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mai - ** Les actions de CareTrust REIT ( CTRE.N ) ont reculé de 1,3 % en pré-ouverture, à 41 $, après la fixation du prix de l'émission complémentaire ** L'opérateur spécialisé dans les soins infirmiers et les résidences pour seniors a annoncé lundi en fin de journée une offre de 12,5 millions d'actions , contre 10 millions initialement, pour un produit brut estimé à environ 509,4 millions de dollars

** Le prix de l'offre s'élève à 40,75 $, soit 1,9 % de moins que le dernier cours de clôture de l'action, à 41,52 $

** CTRE a conclu des contrats de vente à terme avec les teneurs de livre Wells Fargo et JP Morgan

** Elle prévoit de régler ces contrats dans un délai d'environ un an et d'utiliser le produit net à des fins générales de la société, notamment pour d'éventuelles acquisitions ou investissements futurs, ou pour le remboursement de la dette

** Avant l'offre, CTRE, dont le siège est à Dana Point, en Californie, comptait environ 236,2 millions d'actions en circulation

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 15 %

** La note moyenne de 11 analystes est "acheter"; le cours cible médian est de 43 $, selon les données de LSEG