Cardinal Infrastructure recule sur ses projets de cession d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 juin - ** Les actions de la société de services de construction Cardinal Infrastructure ( CDNL.O ) ont reculé de 8 % à 72,76 dollars mardi avant l'ouverture de la Bourse, alors que celle-ci cherche à lever des fonds propres ** CDNL, dont le siège se trouve à Raleigh, en Caroline du Nord, a dévoilé lundi en fin de journée une proposition d'offre de 3,75 millions d’actions ** Elle a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour rembourser environ 33 millions de dollars d’emprunts contractés dans le cadre d’une ligne de crédit, ainsi qu’à des fins générales, notamment le financement d’acquisitions, le fonds de roulement, les dépenses d’investissement et le remboursement ou le refinancement d’autres dettes, conformément au prospectus
** Stifel, William Blair et Truist Secs sont les co-chefs de file ** CDNL, qui compte environ 42,9 millions d’actions en circulation, est entrée en Bourse en décembre après avoir vendu 11,5 millions d’actions à 21 dollars
** Lundi, le titre a clôturé en baisse de 2,8 % à 79,10 dollars après avoir atteint un plus haut intrajournalier record de 82,33 dollars. Le titre a presque doublé depuis le début du trimestre
** Les trois analystes qui couvrent le titre lui attribuent la note “achat fort”; l'objectif de cours médian est de 71,50 dollars, selon les données de LSEG
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