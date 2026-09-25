 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cardinal Health veut faciliter l'accès aux thérapies avancées
information fournie par Zonebourse 25/09/2026 à 14:08
Ajouter Boursorama à vos sources

La société spécialisée dans la distribution de produits et de services de santé à destination des pharmacies, des hôpitaux et des cabinets médicaux souhaite élargir l'administration des thérapies avancées au-delà des seuls centres hospitaliers ultraspécialisés vers des structures ambulatoires et communautaires.

Selon le 2026 Advanced Therapies Report de Cardinal Health, les professionnels de santé soutiennent de plus en plus la décentralisation de ces soins innovants ciblés contre le cancer, les maladies auto-immunes et les pathologies rares. Bien que ces traitements offrent des perspectives de rémission durable, leur déploiement se heurte à des contraintes logistiques majeures : transport, hébergement temporaire des patients, exigences strictes de conservation et coordination complexe entre oncologues locaux et centres spécialisés.

Pour répondre à ces défis opérationnels et économiques, Cardinal Health s'appuie sur son activité de logistique tiers (3PL) et son réseau de distribution spécialisée, tout en lançant Innovative Care Pharmacy. Cette nouvelle structure est spécifiquement conçue pour gérer les exigences complexes des thérapies cellulaires et géniques.

En connectant la distribution 3PL et les services de pharmacie spécialisée, le groupe ambitionne de construire un écosystème évolutif permettant d'amener les biothérapies au plus près des communautés de patients.

Valeurs associées

CARDINAL HEALTH
220,370 USD NYSE -0,97%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo d'Aramis Group. (crédit : Adobe Stock)
    Aramis Group : +22% en six séances, Stellantis relance la spéculation
    information fournie par Le Particulier 25.09.2026 17:05 

    Le titre profite d'informations de presse selon lesquelles Stellantis envisagerait de céder sa participation majoritaire au capital du spécialiste de la vente de voitures d'occasion. Ce rebond spectaculaire intervient après plusieurs mois difficiles pour le groupe. ... Lire la suite

  • ( AFP / THOMAS COEX )
    AMF: 1,5 million d'euros d'amendes requis contre Auris Gestion et deux dirigeants
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.09.2026 17:00 

    Le collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a requis vendredi 1,5 million euros d'amendes contre la société de gestion Auris Gestion et deux de ses dirigeants, pour plusieurs manquements présumés à des obligations professionnelles. Lors d'une séance de ... Lire la suite

  • Chaussures de Nike. (crédit photo : Unsplash / Revolt )
    La série noire continue pour Nike, BofA dégrade son opinion
    information fournie par Zonebourse 25.09.2026 16:57 

    L'action Nike poursuit sa série baissière vendredi à la Bourse de New York, où la valeur essuie une 4e séance consécutive de repli dans le sillage d'une sévère dégradation de BofA. Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le titre recule de 0,6% à 35,8 dollars, ... Lire la suite

  • Des habitants observent un immeuble résidentiel endommagé après une frappe de drone russe à Kiev, le 25 septembre 2026 en Ukraine ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )
    Ukraine: cinq morts dans des frappes de drones russes en plein jour à Kiev
    information fournie par AFP 25.09.2026 16:36 

    Des frappes de drones russes ont tué cinq personnes vendredi en plein jour à Kiev, dont un adolescent de 14 ans, alors que l'Ukraine a affirmé avoir l'accord définitif de Donald Trump pour produire des systèmes de défense antiaérienne Patriot sur son sol. Volodymyr ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,778 -1,52%
CAC 40
8 072,84 -0,11%
Pétrole Brent
106,21 -0,52%
2CRSI
28,74 -4,52%
SOCIETE GENERALE
72,41 +3,64%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank