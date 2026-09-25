Cardinal Health veut faciliter l'accès aux thérapies avancées

La société spécialisée dans la distribution de produits et de services de santé à destination des pharmacies, des hôpitaux et des cabinets médicaux souhaite élargir l'administration des thérapies avancées au-delà des seuls centres hospitaliers ultraspécialisés vers des structures ambulatoires et communautaires.

Selon le 2026 Advanced Therapies Report de Cardinal Health, les professionnels de santé soutiennent de plus en plus la décentralisation de ces soins innovants ciblés contre le cancer, les maladies auto-immunes et les pathologies rares. Bien que ces traitements offrent des perspectives de rémission durable, leur déploiement se heurte à des contraintes logistiques majeures : transport, hébergement temporaire des patients, exigences strictes de conservation et coordination complexe entre oncologues locaux et centres spécialisés.

Pour répondre à ces défis opérationnels et économiques, Cardinal Health s'appuie sur son activité de logistique tiers (3PL) et son réseau de distribution spécialisée, tout en lançant Innovative Care Pharmacy. Cette nouvelle structure est spécifiquement conçue pour gérer les exigences complexes des thérapies cellulaires et géniques.

En connectant la distribution 3PL et les services de pharmacie spécialisée, le groupe ambitionne de construire un écosystème évolutif permettant d'amener les biothérapies au plus près des communautés de patients.