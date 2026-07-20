Cardinal Health va racheter la division « diabète » d'AdaptHealth ainsi que Strive Medical pour 360 millions de dollars

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Cardinal Health CAH.N a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d'acquérir la division d'AdaptHealth AHCO.O spécialisée dans la gestion du diabète, ainsi que le fournisseur de matériel médical Strive Medical, dans le cadre de deux transactions distinctes pour un montant total d'environ 360 millions de dollars, renforçant ainsi ses activités dans le domaine des soins à domicile.

Voici quelques détails

* La société, dont le siège se trouve à Dublin, dans l’Ohio, a indiqué que ces acquisitions lui permettraient de développer son activité « At-Home Solutions » et de tirer parti de son rachat antérieur d’Advanced Diabetes Supply.

* La division « Diabetes Health » d’AdaptHealth fournit des dispositifs tels que des glucomètres en continu et des pompes à insuline, ainsi que des services associés destinés aux personnes atteintes de diabète.

* Cette opération élargit la présence de Cardinal Health dans le domaine des soins du diabète en intégrant la plateforme d’AdaptHealth, qui propose directement aux patients des fournitures et des services d’accompagnement, et renforce son activité d’urologie grâce à l’intégration de Strive Medical.

* Cardinal Health a indiqué que ces opérations devraient contribuer à son bénéfice par action ajusté au cours des 12 premiers mois suivant leur finalisation.

* Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners, a déclaré que ces acquisitions constituaient des opérations logiques et stratégiques pour Cardinal Health, tout en soulignant que l’activité dédiée au diabète aurait besoin d’améliorations opérationnelles pour retrouver croissance et rentabilité. M. Cherny a ajouté que la taille de Cardinal Health devrait l’aider à mener à bien ce redressement.

* AdaptHealth a par ailleurs indiqué que Cardinal Health verserait 235 millions de dollars en espèces pour l’acquisition de la division dédiée au diabète.

* Strive Medical prend en charge plus de 20.000 personnes chaque année et est spécialisée dans les fournitures destinées à l’urologie, au traitement des plaies, aux stomies et aux soins aux adultes.