Cardinal Health tire profit de la prolongation de son accord de distribution avec CVS

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1er octobre - ** Cardinal Health ( CAH.N ), société spécialisée dans les services de santé, progresse de 3,8% à 231,13 dollars

** La société a signé une lettre d'intention contraignante visant à prolonger jusqu'en juin 2032 ses accords de distribution pharmaceutique avec la société de santé CVS Health CVS.N

** Cet accord permet à CAH de maintenir ses services de distribution actuels pour CVS Health

** La société réaffirme une croissance du BPA ajusté de 13% à 15% pour l’exercice 2027, avec une prévision comprise entre 12,40 $ et 12,60 $ par action

** CAH réaffirme également son objectif de croissance à long terme du BPA ajusté, compris entre 12% et 14%

** L'action CAH affiche une hausse de près de 14% depuis le début de l'année