Cardinal Health revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 en raison de la demande de médicaments spécialisés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5)

Le distributeur de médicaments Cardinal Health CAH.N a relevé mardi sa prévision de bénéfice pour 2026, sous l'effet d'une demande robuste pour les médicaments de spécialité et de solides performances dans l'ensemble de ses activités.

Les distributeurs de médicaments tirent parti des ventes de médicaments spécialisés, utilisés pour traiter des conditions complexes telles que la polyarthrite rhumatoïde et le cancer, en raison de leurs marges bénéficiaires élevées, tout en bénéficiant également des biosimilaires lorsque les prix des médicaments génériques continuent de baisser dans un contexte de concurrence intense.

Cardinal prévoit un chiffre d'affaires de plus de 50 milliards de dollars pour les spécialités en 2026, grâce à une demande soutenue dans l'ensemble de la distribution des médicaments spécialisés. La croissance est également due en partie à une augmentation de plus de 30 % des recettes prévues pour son activité de solutions biopharmaceutiques, qui soutient le développement et la commercialisation des médicaments.

Les actions de la société ont gagné 2,7 % dans les échanges avant la mise sur le marché suite à la mise à jour des prévisions.

"Il s'agit d'une nouvelle mise à jour solide pour une société qui a su concrétiser une croissance améliorée sous la direction actuelle", a déclaré Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners. "Compte tenu de la sous-performance des actions depuis le début de l'année, nous nous attendons à une réaction positive."

Cardinal s'attend à ce que le bénéfice ajusté de 2026 soit d'au moins 10 $ par action, comparativement à ses attentes précédentes de 9,65 $ à 9,85 $ par action. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 9,83 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

La société a également déclaré qu'elle avait transféré ses accords de services de distribution avec les fabricants pour tous les médicaments de marque touchés par le programme de négociation des prix des médicaments de Medicare 2026.