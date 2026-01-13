 Aller au contenu principal
Cardinal Health progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 13:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Les actions du distributeur de médicaments Cardinal Health CAH.N augmentent de 2,7 % à 208,1 $ avant le marché ** CAH prévoit un bénéfice ajusté 2026 d'au moins 10 $ par action, par rapport à sa fourchette précédente de 9,65 $ à 9,85 $ par action

** Les analystes prévoient un bénéfice annuel de 9,83 $ par action - données compilées par LSEG

** La société s'attend également à ce que le chiffre d'affaires des médicaments spécialisés dépasse les 50 milliards de dollars cette année

** Le commentaire sur l'augmentation des dépenses en médicaments spécialisés à 50 milliards de dollars d'ici la fin de l'exercice 26 est un autre exemple de la capacité de CAH à stimuler la croissance dans les secteurs du marché qui connaissent la plus forte croissance tout en rattrapant ses pairs", déclare Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners

** Des actions en hausse de 73,8 % en 2025

