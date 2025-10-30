Cardinal Health progresse après avoir dépassé les estimations de bénéfices trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions du distributeur de médicaments Cardinal Health CAH.N augmentent de 6,2 % à 174,68 $ avant le marché

** La société déclare un bénéfice trimestriel ajusté de 2,55 $/action par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,18 $/action - données LSEG

** Les revenus trimestriels de CAH de 64,0 milliards de dollars dépassent les attentes moyennes des analystes de 59,2 milliards de dollars

** La société a également relevé ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2026 à une fourchette de 9,65 $ à 9,85 $ par action, contre une prévision précédente de 9,30 $ à 9,50 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de ~39% depuis le début de l'année