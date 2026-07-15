Cardiff Oncology s'effondre suite à une offre directe d'actions

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15 juillet - ** Les actions de Cardiff Oncology CRDF.O chutent de 30,5% pour atteindre un plus bas historique de 91 cents avant l'ouverture de la bourse, après une levée de fonds de 10 millions de dollars ** CRDF indique avoir vendu environ 8,57 millions d'actions et les bons de souscription associés à 1,05 dollar dans le cadre d'une offre directe nominative

** Par ailleurs, la société indique que certains initiés et administrateurs achèteront 731 707 actions et bons de souscription au prix de 1,435 dollar

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour son fonds de roulement et à des fins générales

** H.C. Wainwright est l’agent de placement exclusif

** CRDF, dont le siège est à San Diego, en Californie, affichait une capitalisation boursière d’environ 90 millions de dollars avant l’opération

** L'action CRDF a clôturé en baisse de 3% à 1,31 dollar mardi, soit une baisse de 53% depuis le début de l'année ** Le titre a plongé de 32% le 27 janvier après la démission de son directeur général et de son directeur financier de l'époque

** Sur 8 analystes, 4 attribuent à l’action la note "achat fort" ou "achat", et 4 la note "conserver"; l’objectif de cours médian est de 7,50 dollars, selon les données de LSEG