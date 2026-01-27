 Aller au contenu principal
Cardiff Oncology plonge après la démission de ses dirigeants
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 14:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Cardiff Oncology CRDF.O chutent de 32 % à 2 $ avant la mise sur le marché ** Le directeur général et le directeur financier de Cardiff quittent tous deux leurs fonctions , avec effet immédiat

** La société déclare que Mani Mohindru, membre du conseil d'administration, a été nommée directrice générale par intérim pendant qu'elle cherche des remplaçants ** Séparément, le CRDF déclare qu'un essai de phase intermédiaire a montré que l'ajout de son médicament expérimental, l'onvansertib, à un régime de chimiothérapie de première ligne standard a amélioré les taux de réponse et retardé la progression de la maladie chez les patients atteints d'une forme de cancer colorectal difficile à traiter

** Les patients qui ont reçu la dose plus élevée de 30 milligrammes d'onvansertib en plus de la chimiothérapie standard ont obtenu un taux de réponse de 72 %, contre 43 % pour ceux qui ont reçu le traitement standard seul

** L'entreprise ajoute qu'elle prévoit de lancer un essai de phase finale de plus grande envergure dans le courant de l'année

** En 2025, le CRDF a chuté de 34 %

Valeurs associées

CARDIFF ONCOLOGY
2,9400 USD NASDAQ 0,00%
