Carburants en Corse : TotalEnergies conteste la sanction de l’Autorité de la concurrence

(AOF) - TotalEnergies prend acte, tout en contestant le bien-fondé, de la décision rendue hier par l’Autorité de la concurrence, portant sur l’approvisionnement en produits pétroliers de la Corse, qui la condamne à une amende. TotalEnergies constate en effet que la position de l’Autorité n’est étayée, après quatre années d’instruction et de multiples auditions et visites sur site, par aucun élément tangible sur un éventuel effet anticoncurrentiel en Corse.

Elle est basée uniquement sur une clause contractuelle de 2016 organisant l'accès aux dépôts pétroliers de la Corse pour les actionnaires ayant investi dans ces dépôts, sachant qu'un schéma contractuel d'approvisionnement en carburants était par ailleurs disponible pour les distributeurs qui n'en étaient pas actionnaires.

TotalEnergies "regrette que l'Autorité n'ait pas constaté que cette clause n'a eu aucun effet préjudiciable ni pour le distributeur local en Corse à l'origine de la plainte ni pour les consommateurs de l'Ile". En effet, ce distributeur a pu continuer à s'approvisionner en carburants auprès de TotalEnergies ou des autres actionnaires des dépôts, en augmentant même significativement ses volumes d'approvisionnement, et à maintenir quasiment à l'identique son nombre de stations pendant toute la période en cause.

"Notre Compagnie peine à voir, dans ces conditions, en quoi elle aurait pu se livrer à une pratique anticoncurrentielle et va donc faire appel de cette décision devant la Cour d'appel de Paris", a déclaré le géant pétrolier.

Face au caractère disproportionné de l'amende au regard des bénéfices de ses activités dans l'île, TotalEnergies a décidé d'engager une revue stratégique des conditions de la poursuite de ses activités marketing en Corse.

Hier, l'Autorité de la concurrence a sanctionné TotalEnergies Marketing France, deux sociétés du groupe Rubis (Rubis Terminal et Rubis Energie) et EG Retail, actionnaires de la société Dépôts Pétroliers de la Corse ("DPLC") et actives dans les secteurs de l'approvisionnement, du stockage et de la distribution de carburants routiers en Corse, "pour avoir mis en œuvre une entente consistant, par un accord écrit, à réserver à leur seul bénéfice un droit de passage au sein des dépôts pétroliers corses". L'autorité administrative indépendante leur a infligé une amende de 187,5 millions d'euros.

Elle s'élève à 115,82 millions d'euros pour TotalEnergies Marketing France, à 64,67 millions d'euros pour le groupe Rubis et à 7 millions pour EG Retail.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur TotalEnergies

Points clés

- Groupe intégré de l’énergie, 3ème compagnie pétrolière mondiale, 2ème gazière et numéro mondial du solaire avec Sun Power ;

- Activité de 215 Mds$ organisée en 4 branches : 43% dans le raffinage & chimie, 39% dans le marketing & services (réseaux de distribution…), 10% dans la production d’électricité, 4,6% dans le gaz liquéfié et le reste dans l’exploration-production ;

- Ambition : transformation en moins de dix ans en un groupe multi-énergies, ancrée sur le métier historique de production de pétrole & GNL (gaz naturel liquéfié), et sur l’électricité, notamment à partir d’énergies renouvelables & électricité et hydrogène & biomasse ;

- Capital ouvert (8,13% détenus par les salariés), le conseil de 10 administrateurs étant présidé par Patrick Pouyanné, également directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires «2020-2030 « + d’énergie, - d’émissions » :

- croissance de 30% de production d’énergies, alimentée à 50% par l’électricité renouvelable, à 50% par le GNL, la part du pétrole revenant de 55 à 30%,

- évolution de la répartition des ventes -30% de produits pétroliers, 50% de gaz, 15% d’électricité et 5% de biomasse et d’hydrogène,

- discipline dans les investissements -17 à 18 Mds$ en 2022-2025 -50% alloués aux renouvelables et à l’électricité et 50% au gaz naturel- et dans les allocations de capital (rotation programmée des actifs renouvelables…),

- innovation menée par One Tech, dotée de 850 M$ pour 18 centres de R&D :

- 3 hubs : industriel, de développement et de support,

- 5 programmes : production, CO2 et durabilité, efficacité opérationnelle de l’upstream, aval & polymères, fuel et lubrifiants,

- usine digitale pour dégager 1,5 Md$ d’économies d’ici 2025

- Stratégie environnementale 2050 de neutralité carbone pour les opérations du groupe et les produits vendus en Europe et de baisse de 60% de l’intensité carbone des produits utilisés hors Europe :

- 4 axes : croissance dans les chaînes de valeur du gaz (naturel, biogaz et hydrogène), dans l'électricité bas carbone (enveloppe annuelle de 1,5 à 2 Md$,) dans le pétrole à point mort bas et dans les biocarburants,

- accords d’approvisionnement en hydrogène vert pour les raffineries européennes avec RWE et Air Liquide,

- hausse des activités contribuant à la neutralité carbone (puits naturels, forêts, éoliennes en mer…) ;

- Excellence industrielle de la production de pétrole avec un point mort à moins de 45$/b ;

- Position de 1er importateur de gaz GNL des Etats-Unis ;

- Montée en puissance des activités renouvelables & électricité : capacités, sécurisées par des contrats d'achat à long terme, de 35 GW en 2025 et attendues à 100 GW pour 2030 ;

- Bilan solide : ratio d’endettement de 8,3% sur 120 Mds$ de capitaux propres, rentabilité des capitaux employés de 15,8%, autofinancement libre de 12,1 Mds$ et trésorerie de 25,8 Mds$.

Défis

- Sensibilité aux cours du baril de pétrole : impact de 100 M$ sur le bénéfice opérationnel avec une variation de 0,1 $ le baril et de 2,7 Mds$ avec une variation de 10$ ;

- Evolution des marges de raffinage européennes, en fort repli en 2024 ;

- Impact limité des tarifs douaniers américains sur l’acier, hors projets en développement ;

- Incertitudes des investisseurs sur la capacité à dégager en 2025 un flux de trésorerie suffisant pour financer les investissements et la distribution aux actionnaires, soit 33 Mds$ ;

- Après un repli de 5 % du bénéfice net au 1er trimestre, objectifs 2025 confirmés :

- croissance à 2,5 à 2,55 Mbep/j de la production d’hydrocarbures et à 50 TWh de la production nette d’électricité,

- 17 à 17,5 Mds$ d’investissements dont 4,5-5 Mds$ dans les énergies bas carbone ;

- Dividende de 3,22 € versé en 4 acomptes dont le dernier sera rehaussé à 0,85 € et programme de rachats d’actions de 2 Mds$ déclenchés par trimestre selon la formule de 40% du cash-flow généré par des prix d’hydrocarbures supérieurs à 60 $ le baril.