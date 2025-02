CARBIOS se réjouit de l'autorisation du régime d'aide d'État "Économie circulaire" par la Commission européenne

• Une étape significative pour le versement des subventions validées par la Région Grand Est et l’ADEME, d’un montant total de 42,5M€, destinées à la construction de l’usine de biorecyclage de Longlaville

• CARBIOS réaffirme son objectif de construire son usine de biorecyclage de PET de Longlaville après sécurisation des financements complémentaires, publics et privés, notamment non dilutifs



Clermont-Ferrand (France), 6 février 2025 (18h30 CET). CARBIOS, (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnier du développement et de l’industrialisation de technologies biologiques visant à réinventer le cycle de vie du plastique et des textiles, se réjouit de l'autorisation du régime d'aide d'État "Économie circulaire" par la Commission européenne.

Ce régime d'aides notifié par la France est destiné au recyclage chimique des déchets plastiques. Il vise à encourager les investissements dans des technologies permettant de transformer les déchets plastiques en nouvelles matières premières tout en réduisant l'empreinte carbone de l'industrie.