Carbios renforce son leadership mondial dans le biorecyclage des plastiques et des textiles

• Carbios et TBI publient un article dans la prestigieuse revue scientifique : Biophysical Journal

• Consécration des travaux de recherche sur l’utilisation de la spectrométrie par Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) pour la compréhension des enzymes de dépolymérisation du PET.

Carbios, pionnier dans le développement de solutions enzymatiques pour la fin de vie des polymères plastiques et textiles, annonce la publication d’un article intitulé « An NMR look at an engineered PET depolymerase » dans la revue scientifique internationale Biophysical Journal.