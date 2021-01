Carbios renforce significativement son portefeuille de brevets

Carbios fait le bilan sur son portefeuille de brevets pour l'année 2020.

Depuis sa création, Carbios sécurise et renforce continuellement son portefeuille de Propriété Intellectuelle en protégeant ses principales innovations de recherche et développements industriels. Le portefeuille de Carbios comprend, à fin 2020, 38 familles de brevets dont 18 protègent son procédé de recyclage, ainsi que les enzymes propriétaires associées dégradant le PET.

Lise Lucchesi, Directrice de la Propriété Intellectuelle de Carbios : « 2020 fût une année forte en actualités pour Carbios ! Après la reconnaissance scientifique de notre technologie de recyclage enzymatique du PET par la prestigieuse revue Nature, la délivrance de ces brevets à l'international valide le caractère innovant et majeur de notre approche et confirme notre avance technologique dans le développement de solutions durables pour la gestion du cycle de vie des matériaux plastiques et textiles. »